Festeggia oggi 50 anni la signora Anna Caruso di Avella. Ecco gli auguri speciali da parte della sorella Caterina: “So che a volte sono difficile da sopportate. Abbiamo avuto dei litigi e rendo sempre le cose difficili per te. Ma ho fatto tutto questo per amore. E se ti faccio male non è voluto. Buon compleanno cara sorella mia”.

