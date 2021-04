100 DI QUESTI GIORNI. Avella. E’ il compleanno di Alisa Napolitano.

Festeggia oggi 35 anni Alisa Napolitano di Avella.

In questo giorno speciale Alisa vuole ringraziare tutti i suoi amici.

“Ringrazio tutti voi che mi seguite sempre con interesse e sincerità. State ammirando la mia trasformazione in positivo. Sono cambiata, sono una bellissima persona. Nella vita ho sofferto tanto ma per i miei bellissimi 35 anni voglio solo festeggiare con voi con le giuste precauzioni. Ringrazio tutti voi per gli auguri, so che saranno tantissimi. Continuate a seguirmi e auguri di buona Pasqua a voi e famiglia. Grazie dal profondo del cuore. Per voi Alisa Napolitano”.

adsense – Responsive – Post Articolo