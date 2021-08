Fiocco rosa in casa Pecchia è nata Martina per la gioia di mamma Giovanna Aschettino e papà Annibale. Gli auguri speciali giungono dai familiari in particolare dal fratellino Pasquale, dalla sorellina Antonella, dalla cuginetta Aurora, dai nonni e dagli zii.

Auguri anche dalla redazione di Bassa Irpinia.

