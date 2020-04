Fiocco azzurro per la gioia di mamma Tonia Pedalino è papà Cherradi Rachid di Avella, è nato il piccolo Alberto. Ecco gli auguri speciali: “L’attesa è finita e una nuova vita è sbocciata, non potevo ricevere regalo migliore per il mio onomastico. Auguri affettuosi dagli zii Gianluca e Valeria Soriano e dalle tue piccole nipotine Silvia e Stella. Non vediamo l’ora di conoscere questo principino. Ancora auguri a tutta la famiglia”.

