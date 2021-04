100 DI QUESTI GIORNI. Avella/Germania, festeggia il compleanno Filomena Napolitano.

Festeggia oggi il suo compleanno la piccola Filomena Napolitano che compie 8 anni. Gli auguri fino in Germania gli giungono dai suoi parenti avellani con tanto di dedicche: “Anche se siamo a tantissimi chilometri di distanza, non ti possiamo che augurare un felicissimo compleanno per i tuoi 8 anni… Principessa bella sei sempre accanto a noi anche da lontano… Tantissimi auguri a Filomena Napolitano da parte di Mariagrazia,la piccola Martina,dai zii Giovanna e Pietro, E dalla fantastica zia Lina con nonna Mena”.

“8 anni di te, delle tue risate, delle tue gioie. Fin dall’inizio sei stata la nostra principessa, anche ora che i nostri corpi sono distanti ma con il cuore sempre vicino,resterai la nostra Principessa. Vero questo non è un compleanno come tutti gli altri, ma sappi che noi siamo sempre pronti a soddisfare ogni tuo desiderio. Buon compleanno dai tuoi cuginetti Mariarosa e Alessandro e dai zii Mario e Teresa e da tutti gli altri zii e cuginetti dalla nonna Rosa e nonno Sante e da nonna Filomena”.

adsense – Responsive – Post Articolo