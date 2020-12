Compie un anno la piccola Sofia Evangelista, per la gioia del papà Riccardo, della mamma Jessica Montanile, del fratellino Marco e della sorellina Sara.

“Piccola principessa oggi compie un anno ma, purtroppo, non possiamo festeggiare come avremmo voluto con amici e parenti ma ci rifaremo appena sarà possibile perché tu non sei solo la nostra gioia ed il nostro grande amore, ma anche il sorriso per parenti ed amici”.

adsense – Responsive – Post Articolo