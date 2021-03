100 DI QUESTI GIORNI. Avella, Laurea in Biologia per Giusy Montanile

Una giornata importante per Giusy Montanile, neo dottoressa in “Biologia generale e applicata”.

I complimenti arrivano dalla sua famiglia, orgogliosa per il traguardo raggiunto. “Siamo orgogliosi di te e dei tuoi successi; la laurea è una pietra miliare per tutti. Siamo convinti che continuerai sulla strada dei trionfi. Sei il nostro orgoglio! Tantissimi auguri”.

A lei vanno i complimenti e un grande in bocca al lupo per il futuro anche da parte della nostra red azione.

