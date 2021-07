100 DI QUESTI GIORNI. Avella, laurea in Medicina e Chirurgia per Benito Sepe

Si è laureato in Medicina e Chirurgia il giovane avellano Benito Sepe che oggi da’ seguito a quella che in casa Sepe è ormai una missione, quella medica. Benito, che porta il nome del nonno che fu medico apprezzato per tanti decenni e per tante famiglie avellane, continua anche la professione del papà Fioravante, purtroppo scomparso prematuramente qualche anno fa lasciando un vuoto incolmabile tra i suoi pazienti. Con il raggiungimento dell’ambito titolo il giovane dottore Benito continuerà una missione che fu prima del nonno e poi del papà, a lui giungono gli auguri speciali della mamma Linda Freda, del fratello Raffaele, dello zio Silvio e delle nonne oltre a quelli di tutti gli amici. Auguri sinceri anche dalla redazione di Bassa Irpinia.

