Ha conseguito oggi la laurea in Logopedia la giovane Chiara Galluccio di Avella. Gli auguri speciali per l’importante traguardo raggiunto sono da parte dello zio Pietro e famiglia: “Che tu possa risplendere sempre come oggi e che non molli mai come hai fatto in questi anni. Auguri dottoressa da zio Pietro e famiglia”.

