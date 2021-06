100 DI QUESTI GIORNI: Avella. L’onomastico di Alisa Napolitano, gli auguri

Oggi, nel giorno di Sant’Antonio, è anche l’onomastico della simpaticissima Alisa Napolitano e per l’occasione le giungono auguri affettuosi.

Alisa ci tiene a ringraziare tutti i suoi amici con queste parole: “Grazie amici che mi seguite sempre con interesse, ricevo molti messaggi e mi dite che sono cambiata, è vero! Negli anni sono cresciuta, mi sono aperta al mondo, ho affrontato tantissime difficoltà ma ci tengo a dirvi grazie perché il mio cambiamento in positivo è avvenuto grazie a voi. Mi seguite sui social con affetto, i vostri commenti mi commuovono. Grazie anche per gli auguri. Sarò sempre per voi, semplicemente Alisa Napolitano. I miei occhi parlano d’amore, il mio sguardo vi affascina, grazie per le belle parole. La magia l’armonia la gioia dentro al mio Cuore la raffinatezza l’eleganza nei miei occhi l’essere per sempre così profonda e vera è il vero senso il vero sole alla quale si chiamerà eternamente da un nome particolarissimo e bellissimo, Alisa insieme al mio primo nome Alice che oggi festeggio il mio onomastico insieme a te il mio Santo di tutta la terra Sant’Antonio da Padova. Buongiorno e felice Domenica da parte mia e buona giornata bacioni”.

