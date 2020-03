100 DI QUESTI GIORNI. Avella, Pasqualina Maio compie 1 anno

Compie il suo primo compleanno la piccola Pasqualina Maio di Avella.

Come vola il tempo… appena 1 anno fa trepidavamo per il tuo arrivo ed oggi sei già una splendida signorina che ad ogni sguardo ci riempie il cuore di gioia!! Purtroppo non potremmo festeggiare insieme questo tuo primo compleanno, ma nonostante ciò non possiamo che augurarti tutto il bene di questo per questo tuo piccolo traguardo!! Auguri principessa!! Con infinito amore da i tuoi nonni, i tuoi zii e la tua piccola cuginetta Michela.

