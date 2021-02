100 DI QUESTI GIORNI. Avella, Serena Bianco Bevilacqua supera l’esame di abilitazione forense

Congratulazioni alla dottoressa Serena Bianco Bevilacqua che in data odierna ha sostenuto l’esame per l’abilitazione forense superandolo con estrema brillantezza: coronare il sogno di diventare avvocato, per la giovane avellana, equivale al raggiungimento di un prezioso traguardo raggiunto dopo tanti sacrifici ed impegno costante che le hanno permesso di primeggiare anche in questa avventura. Tantissimi auguri da tutti gli amici, in particolare da Susy Mariani ed Ernesto Sasso, che festeggiano assieme alla neo avvocatessa e si complimentano per il fantastico risultato!!!

adsense – Responsive – Post Articolo