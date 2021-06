100 DI QUESTI GIORNI. Avellino, festeggia il compleanno il dottor Carlo Iannace

Oggi e il compleanno del dott. Carlo Iannace, ecco gli auguri speciali riservati in questo giorno speciale da parte dell’associazione Amos Partenio d Acierno Rosa: “Ciò che rende speciale un compleanno non è la data in sè, ma l’amore che hai seminato negli anni, raccolto attraverso le attenzioni di battaglie di speranza d’amore i sorrisi prevenzione di chi ci sta accanto ogni giorno perché tu ridai vita sogni speranza a tutte noi, sei il nostro angelo custode, unico e speciale, che Dio ti benedica sempre con salute felicità e serenità. Sei la nostra forza auguri”.