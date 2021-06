Festeggia oggi, martedì 1 giugno 2021, 75 anni Antonio Lippiello di Baiano meglio conosciuto come “Antonio o purtier!, per essere stato l’estremo difensore anni 70 e 80 del Baiano Calcio. Gli auguri speciali giungono dalla famiglia e in particolare con affetto dai nipoti Aurora, Luca e Giuseppe.

Auguri anche dalla redazione di Bassa Irpinia.

