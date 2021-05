Giorno speciale per una delle persone di grande cultura di cui vanta il mandamento baianese e non solo. Il Prof. Gianni Amodeo compie gli anni e non potevano mancare gli auguri della nostra redazione a chi arricchisce la nostra testata con collaborazioni di un livello culturale eccezionale. “Buon Compleanno Prof. da tutta la redazione di Bassa Irpinia e felici di averla nella nostra grande famiglia”.

