Ha conseguito la Laurea magistrale il giovane baianese Giovanni Scafuri. Ecco gli auguri speciali a lui riservati. “Tantissimi auguri dai nonni Salvatore Acierno e Anna Guerriero per il traguardo raggiunto e per il conseguimento della laurea magistrale in “Digital health and bioinformatic engineering ” presso l’università degli studi di Salerno”.

