Festeggia oggi 30 anni Barbara Martinisi di Cicciano. Ecco gli auguri speciali: “Ti ringrazio per tutte le volte che mi hai fatto sorridere, per tutte le volte che mi hai ascoltato e coccolato. Non so come avrei fatto senza di te. Per questo ti ringrazio e ti faccio i miei auguri più sinceri di buon compleanno. Auguri da tuo fratello”.

adsense – Responsive – Post Articolo