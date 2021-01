100 DI QUESTI GIORNI. Cimitile. La Laurea della dott.ssa Angelica Franziska Dell’Olio.

Questo pomeriggio, Angelica Franziska Dell’Olio ha conseguito la Laurea in Architettura, presso l’Università degli Studi Napoli Federico II, supportata dal suo relatore, Prof. Nicola Flora. La neo dott.ssa ha discusso la tesi dal titolo “Riattivazione della chiesa di Santa Maria Maddalena dei Cristallini” situata nella Sanità di Napoli, attraverso l’apposita piattaforma via web. A lei giungono gli auguri da parte della sua famiglia e da tutti coloro che le vogliono bene.

“Cara Angelica Franziska, oggi siamo molto fieri di te. Hai imparato, sacrificio dopo sacrificio che ciascuno di noi altro non è, se non la somma delle proprie esperienze e conoscenze. Poche parole sono spesso sufficienti ad esprimere concetti, valori, idee importanti, ma, quanta fatica serve poi, per trasformare il dire in fare, le parole in fatti concreti, i sogni in realtà! Il percorso di studi che hai scelto è stato notevolmente complesso, ma lo hai portato a termine con passione ed entusiasmo. In questa occasione molto speciale vogliamo dirti una parolina piccola piccola, semplice semplice, ma stracarica di significato; B R A V A ! ! ! ! ! Cara Angelica, siamo molto orgogliosi grazie a te, oggi, se pur in maniera figurata, siamo qui ad attenderti all’ingresso di quella prestigiosa Università, da cui esci a testa alta. Ti vogliamo bene, la tua famiglia.”

adsense – Responsive – Post Articolo