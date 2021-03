Fiocco azzurro ieri a Lauro dove è nato il piccolo Antonio per la gioia di papà Angelo Giordano e mamma Maddalena Forcella. Gli auguri speciali giungono dagli zii: “benvenuto al mondo amore di zia, in questo momento così difficile per tutti noi”.

Auguri ai genitori anche dalla redazione di Bassa Irpinia.

adsense – Responsive – Post Articolo