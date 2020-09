Compie oggi la maggiore età Agostino Ferrante di Moschiano (AV). Ecco gli auguri speciali: “Quando ero piccolo ti tenevo stretto a me per non farti cadere mai. Oggi sei così grande che non riesco più a prenderti in braccio ma sono sempre vicino a te e non ti farò cadere mai. Auguri a te, che questo giorno sia il migliore di ogni altro, non avere fretta di sentirti grande cammina piano piano perché la vita è preziosa non sprecarla. Buon compleanno Tesoro ❤️“



