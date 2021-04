100 DI QUESTI GIORNI. Mugnano – Compie 18 anni Cinzia Bianco

Cara Cinzia, 05/04/2003 è nata una stella 05/04/2021 quella stella compie 18 anni!! Hai raggiunto un traguardo importante della tua vita, ma sappi che hai appena cominciato; aspettiamo con ansia di sapere cosa la vita ha in serbo per te. Di tutte le cose che siamo in grado di darti oggi, noi sentiamo che le nostre parole sono la cosa più importante. Questo è un periodo eccitante: stai per terminare il tuo percorso scolastico e dovrei iniziare una nuova carriera. Un giorno ti sposerai avrai dei bambini ed andrai via di casa. Le possibilità sono infinite!! Ma non vogliamo mentire, la vita, avvolte, sa anche essere dura. Dal momento in cui sei nata, la nostra vita è ruotata intorno a te . Non c’è niente che noi non abbiamo fatto per rassicurarti. Amati e non permettere mai a nessuno di farti sentire meno importante di ciò che sei. Sei solo tu a controllare le tue emozioni ed il tuo benessere, solo tu hai potere sulla tua vita. Sii te stessa, non farti influenzare, segui tutti i tuoi sogni. Ti auguriamo il meglio. Da mamma, papà e Maria. Felice compleanno, sarai sempre la nostra piccolina. Ti amiamo!!

adsense – Responsive – Post Articolo