100 DI QUESTI GIORNI. Mugnano del Cardinale, compie 5 anni Antonio Canonico

Compie oggi 5 anni il piccolo Antonio Canonico di Mugnano del Cardinale, per la gioia di papà Maurizio e mamma Assunta. Ecco gli auguri speciali: “Un nostro piccolo pensiero, per questo piccolo ometto, ogni anno sempre più bello, simpatico e divertente è un po’ monello. Ti auguriamo un mare di felicità e tantissimi auguri per i tuoi meravigliosi 5 anni. Anche se questo compleanno sarà diverso, ma sappi che noi ti saremo sempre vicini cn i nostri cuori. TI VOGLIAMO UN MONDO DI BENE DAI TUOI ZII NICOLA E TINA”.

adsense – Responsive – Post Articolo