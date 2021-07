100 DI QUESTI GIORNI. Mugnano del Cardinale – Laurea di Natalia Romano

Oggi la giovane Natalia Romano ha conseguito presso l’Università degli studi di Napoli “FEDERICO II”, con 110 e lode, la LAUREA IN BIOLOGIA, TESI IN PATOLOGIA GENERALE; “Ruolo dell’ Hippo pathway nel controllo della crescita tumorale”.

“Il tuo impegno, la tua tenacia, la tua perseveranza, il tuo talento ti hanno portato ad un brillante traguardo, punto di partenza per tutti i tuoi sogni da realizzare. Hai bruciato tutte le tappe ed in pochissimo tempo hai raggiunto il tuo obiettivo con il massimo dei voti. Goditi questo momento tutto tuo, fai il pieno di positività e non smettere mai di sognare! Congratulazioni Dottoressa dal tuo papà, dalla tua mamma e dalla tua adorata sorella. Ad maiora semper!”.

La redazione di Bassa Irpinia si associa.

