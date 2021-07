“Caro nipote, le parole non bastano per esprimere quanto sono felice di celebrare un altro anno della tua vita! Il mio augurio per te nel giorno del tuo compleanno è che tu sia, ora e per sempre, felice e pieno di salute! Non cambiare mai. Tua zia Adriana”. Compie oggi 18 anni Stefano Schettino a lui vanno gli auguri da parte della zia Adriana. La redazione di Binews si associa.

