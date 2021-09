Laurea magistrale in Corporate Communication and Media con 110 e lode per la giovane Annaluisa Corbisiero di MUGNANO del Cardinale. Alla neo dottoressa giungono gli auguri dei genitori Gaglione Antonietta e Corbisiero Michele e da Corbisiero Eugenio. “Dopo tanto sacrificio finalmente il giusto premio. Siamo felicissimi per il risultato raggiunto”.

Auguri anche dalla redazione di Bassa Irpinia.

