Festeggia oggi venerdì 20 dicembre il suo compleanno Carmen Colucci di Mugnano del Cardinale. Gli auguri speciali sono della figlia Mena: “A mia mamma con infinito affetto tantissimi auguri di buon compleanno ti voglio tanto bene… Grazie per tutto quello che fai per me sei la mamma migliore del mondo”.

