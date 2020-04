100 DI QUESTI GIORNI. Nola, Angy Napolitano compie gli anni. Gli auguri

Festeggia oggi il compleanno Angy Napolitano da Nola che compie 34 anni.

“Compleanno in quarantena” in questi giorni mi hanno riflettere ancora di più su com’e l’importante ed il valore della mia famiglia che oggi condivido con la mia compagnia, Un’amore cosi prezioso che solo dio mi ha potuto donare e alla fine ciò che conta non sono gli anni della mia vita, ma la vita che metti in quegli anni, ma ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca tutti fragili e disorientati ma nello stesso tempo importanti e necessari tutti chiamati a remare insieme su questa barca, ed il mio augurio che posso fare per il mio compleanno a dirvi Andrà tutto bene

Auguri ad Angela Napolitano anche dalla redazione di Bassa Irpinia.

