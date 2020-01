100 DI QUESTI GIORNI. Nola, compie 25 anni lo Chef Valentino Buonincontri. Gli auguri

🔊 Ascolta l'articolo

Da appassionato di cucina a noto e rinomato chef della provincia di Napoli. Compie 25 anni oggi Valentino Buonincontri, apprezzato e stimato professionista da due anni ai fornelli del Berties Bistrot di Nola.

Numerosi i riconoscimenti che nel corso della sua brillante carriera ha ricevuto, confermandosi tra gli chef più accreditati nel panorama della ristorazione.

Noto anche per le sue creazioni legate alle tradizioni popolari come il “TutorPizza” ideato in occasione della Festa Patronale di San Felice o anche la “pizza…iola” ispirata all’intramintabile Festa dei Gigli.

Una vita vissuta ai fornelli con passione ed innovazione, senza mai dimenticare la solidarietà.

Il suo impegno in favore dei meno fortunati è noto a tutti con la sua partecipazione a tutti gli eventi a scopo benefico.

Come anche il suo attaccamento al territorio con la partecipazione alle iniziative legate al Premio Ruperto promosso dalla condotta nolana Slow Food dove ha stupito tutti con i suoi piatti a base di carne, fiore all’occhiello della sua cucina.

A Valentino Buonincontri gli auguri sinceri di buon compleanno.

adsense – Responsive – Post Articolo