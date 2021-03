100 DI QUESTI GIORNI. Palma Campania – Laurea Alessia Palombella

“Oggi hai raggiunto un traguardo straordinario…la tanto sognata laurea in scienze geologiche, a te che ti sei sempre impegnata e sei stata tenace auguriamo altri successi, possa questo odierno essere solo il trampolino di lancio per una sfavillante carriera”.

Ha conseguito oggi la laurea in scienze geologiche con una tesi in vulcanologia la dottoressa Alessia Palombella, a lei e alla sua famiglia vanno gli auguri sinceri da parte di Lucia e Alessandro. La redazione di Bassa Irpinia si associa.

