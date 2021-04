Hanno promesso di unirsi in matrimonio i giovani Antonio Canonico e Marina Maietta di Avella. Ecco gli auguri speciali riservati ai promessi sposi: “Tenetevi per mano e sappiate guardarvi sempre negli occhi come oggi. Auguri da tua sorella Fiorenza e vostro cognato Giacomo Florenzio Lontani ma vicini col cuore Un abbraccio da Trento”.

