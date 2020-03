100 DI QUESTI GIORNI. QUINDICI (AV). Festeggia il compleanno Caterina Russo

Festeggia oggi il suo compleanno Caterina Russo di Quindici (AV). Ecco gli auguri speciali riservati per lei: “Dirti Donna ci è sembrato riduttivo; dirti Mamma quasi scontato; dirti Moglie, Nonna, suocera… apposizioni generiche! Ma come definirti?? “Non abbiamo trovato Parole che potessero bastare!”. Corre un periodo diverso della storia, una nuova esperienza per tutta la comunità, tutti noi accomunati da uno stesso destino e da un medesimo scopo: vincere stando uniti! Stiamo rivendicando così il valore, quasi dimenticato, dell’Unione familiare! Anche oggi lo faremo, ma in maniera speciale, festeggiando Te! Il giorno del tuo Compleanno. Un sorriso Mai spento anche in preda ai problemi; una mano Mai stanca ma sempre tesa al prossimo; una voce guida sempre squillante nelle nostre menti; una musa ispiratrice, la NOSTRA; Una luce che illumina, costantemente, le NOSTRE GIORNATE! In poche Parole la nostra Perfezione! Fieri e onorati di averti vogliamo dirti così: Auguri dal Cuore! Da tutti NOI IN Famiglia ma soprattutto dalla nostra piccola Katia! Buon Compleanno Caterina!”

