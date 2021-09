100 DI QUESTI GIORNI. Roccarainola, compie gli anni MARIA BUONAIUTO

Ecco gli auguri speciali da parte dei suoi adorati figli Angela e Giovanni. “Mamma. Amata mia. Mio cuore e sole della vita. Energia pura, passione amata, mia mamma, musica dolce amica mia. Mamma calore del mio cuore, refrigerio della mia anima, non esiste amore più grande di te. Sei il raggio di sole che illumina i momenti bui della mia vita, la serenità di un cielo azzurro d’Estate, un giardino fiorito di Primavera. Il nostro legame è unico e speciale, è nei gesti, nella nostra complicità, ci riempie l’anima. L’amore profondo che ci unisce oltrepasserà il tempo e le stelle e resterà anche dopo di noi. Sarai per sempre la cicatrice che porto sul mio cuore. Auguri a te, mamma. Alla mamma che sei stata, che sei e che sarai. Auguri mamma, per avermi guidato, sopportato, sgridato, amato. Auguri mamma, per avermi rialzato, consolato, abbracciato. Oggi ti faccio gli auguri mamma e ti dico: grazie, per ogni momento in cui ho potuto contare su di te, per ogni momento in cui mi hai letto negli occhi. Grazie, per ogni bacio, per ogni carezza, per ogni parola che mi hai donato. Mamma, te lo dico sempre quanto ti amo, ma oggi mamma, voglio dirtelo di più. Auguri mamma!

Sei la luce del mio cammino, il mio faro, la mia consigliera, la mia amica ed il mio angelo custode, che fortuna averti con me! Buon compleanno vita mia”

