100 DI QUESTI GIORNI. Saviano, si sono uniti in matrimonio i giovani Giuseppe ESPOSITO e Alessia D’ASCOLI

Nella splendida cornice della Chiesa di S. Michele Arcangelo di Piazza Vittoria – Saviano, in un’atmosfera magica e festosa, Venerdi 28 Agosto 2020, si sono uniti in Matrimonio i giovani savianesi Giuseppe ESPOSITO e Alessia D’ASCOLI. Porgiamo gli Auguri agli Sposi e le felicitazioni ai Genitori deglisposi, Giuseppe Esposito, Buonaiuto Anna e La Marca Filomena; auguri anche ai testimoni: Martina D’Ascoli e Marco Cafaro, con i quali condividiamo la gioia di questo magico momento. La Funzione Religiosa è stata celebrata dal Sac. Don Andrea Pesapane, Parroco della suddetta Chiesa e dopo la Cerimonia religiosa gli Sposi hanno salutato i parenti e gli amici presso il Ristorante “Villa Sirena Ricevimenti”– Viale S. Alfonso 30 Durazzano, molto accogliente e sfarzosanella struttura e nell’ospitalità. Sappiamo che nel camminare insieme nella tortuosa strada della vita, spesso si può anche inciampare, ma quando l’amore è forte e sincero, si riesce sempre a superare qualsiasi ostacolo e continuare a procedere in un percorso di vita pieno di soddisfazioni e prosperità. Rivolgiamo gli auguri sinceri agli sposi con ls speranza che la loro unione duri in eterno e con la dovuta felicità familiare. (Pasquale Iannucci)

