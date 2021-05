Promessa di matrimonio oggi, 1 maggio 2021, per Angelo Acierno e Maria Arianna. Ecco gli auguri speciali per i prossimi sposi: “Tanta felicità e gioia per questo primo passo. Tantissimi auguri zio Angelo e zia Maria dai vostri piccoli nipoti Andrea e Anna Colucci”.

Auguri anche da tutta la redazione di Bassa Irpinia.

