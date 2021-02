Compie oggi 50 anni Gianni Sanseverino di Sirignano. Ecco gli auguri speciali: “Oggi è il giorno perfetto per ricordarti quanto sei importante per me. Grazie per avermi aiutato a diventare quel che sono. Tu caro papà sei il mio punto di riferimento, l’esempio da scegliere e il mio faro costante nel mare della vita. Ti auguro tanta forza, salute e felicità. Buon Compleanno papà”.

