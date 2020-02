Ha conseguito presso l’Universita’ Parthenope di Napoli la laurea in Management delle Imprese Internazionali la dottoressa Giusy Napolitano di Sperone. Gli auguri per per il traguardo raggiunto giungono da tutta la famiglia, da mamma Mimma, dal papà Carmine e dal fratello Domenico. Auguri anche dalla redazione di Bassa Irpinia.

