100 DI QUESTI GIORNI. Taurano, è nato Salvatore per la gioia della famiglia Maffettone. Il sindaco diventa nonno

Festa grande a Taurano per la nascita del piccolo Salvatore Maffettone, per la gioia di papà Antonio e mamma Teresa e del nonno Salvatore, sindaco di Taurano.

Ecco gli auguri speciali del primo cittadino di Taurano Salvatore Maffettone. “Faccio i miei più affettuosi auguri prima come Nonno e poi come Sindaco a mio figlio Antonio e mia nuora Teresa per la nascita del piccolo Salvatore. È il primo bimbo che nasce a Taurano in questo periodo di pandemia così delicato e per la nostra comunità deve essere una speranza di luce che tutto andrà bene e a non mollare mai anche nei momenti più difficili. Auguri”

Auguri ai neo genitori e nonni dalla redazione di Bassa Irpinia.

