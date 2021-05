100 DI QUESTI GIORNI. Tufino, Laurea magistrale in Giurisprudenza per Rossella D’Avanzo

La giovane Rossella D’Avanzo ha conseguito venerdì 28 maggio 2021 presso l’Università “Federico II” di Napoli la laurea magistrale in Giurisprudenza ottenendo il massimo dei voti: 110 e lode. La giovane 25enne di Tufino (NA) ha discusso una tesi di laurea in Istituzioni di Diritto Processuale Civile dal titolo: “I provvedimenti d’urgenza ex art. 700”. Un augurio speciale alla neo dottoressa dai genitori Michele e Lina, dal fratello Biagio e da tutti gli amici.

Auguri anche dalla redazione di Bassa Irpinia.

adsense – Responsive – Post Articolo