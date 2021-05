100 DI QUESTI GIORNI. Visciano, compie gli anni Francesco Sirignano

Francesco Sirignano nasce ad Avellino, nel 2005. Col crescere Francesco si affeziona molto all’arte della fotografia e delle associazioni, nel 2019 entra a far parte di ViscianoPiù, dove è stato fotografo ad alcuni eventi etc, ma non solo, successivamente arriva la proposta ad entrare nell’area tecnica dei Blue Lion Soccer Visciano, squadra militante della 1° Categoria campana. Nel 2020 col passare del tempo, coi risultati ricevuti, nasce: Diamond Group, il suo brand che mette al primo posto lo stile MINIMALIST, ma non è finita qui, insieme vediamo sorgere Diamond Events che si occuperà della valorizzazione del territorio e infine ma non per meno importante Diamond Communication essa consiste nella gestione dei social media di attività commerciali e aziende. Nel 2021 Francesco non si ferma ed insieme a due suoi amici fonda RadioPIÙ, una radio giovane e fresca che ha lo scopo di portare novità a Visciano ma anche in altri territori, infatti nella loro radio sono ospiti giovani emergenti come: Neok, Armèe, Paki Marotta. In questi anni si è distinto per il suo paese, dimostrando le potenziali, il talento e la determinazione che ha nel realizzare le cose. Gli auguriamo un grosso in bocca in lupo e ancora tanti auguri Francesco per i tuoi 16 anni!

