1000 DI QUESTI GIORNI. Nonna Filomena Guerriero compie 100 anni. E’ festa grande. Il video

Festa grande ad Avella in via Carmignano dove abita la signora Filomena Guerriero che oggi 20 gennaio 2020 compie 100 anni. Nonna Filomena è la terza centenaria del paese ed oggi è festa grande nella cittadina archeologica dove la famiglia gli ha organizzato una grande festa. Questa mattina il primo cittadino Domenico Biancardi ha portato personalmente gli auguri alla neo centenaria consegnando una pergamena, presente anche il parroco Don Giuseppe Parisi che insieme ad amici e parenti, giunti in paese anche da paesi lontani, ha celebrato una Santa Messa nella sua abitazione. Poi tutti presso un noto locale avellano per festeggiare con la propria famiglia la ricorrenza. Bassa Irpinia è stata presente con le proprie telecamere per suggellare l’importante avvenimento. Clicca per guardare Guarda il video

