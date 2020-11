AUGURI DI BUON COMPLEANNO AVV. ALFREDO CASCONE!

a cura di REDAZIONE

Tanti auguri caro Avvocato !

Anche la REDAZIONE di Bi NEWS si associa ai tantissimi auguri pervenuti da amici e Colleghi che in questo particolare giorno hanno rivolto un pensiero affettuoso all’ Avv. Alfredo Cascone, Uomo e professionista molto stimato ed apprezzato, considerato tra i migliori Avvocati Lavoristi sul territorio, oltre che papà del nostro ottimo collaboratore Massimo Antonino Cascone, Dottore in Giurisprudenza e practicing environmental Journalist, termine di lingua inglese che definisce l’indirizzo verso tematiche legate alla natura, a questioni ambientali, cambiamenti climatici, innovazione, energia, mobilità sostenibile, oltre che appassionato di turismo enogastronomico, storia e cultura degli alimenti, grazie ai numerosi viaggi in giro per il mondo.

Fondatore dello Studio Legale Cascone & Associati, l’Avv. Alfredo Cascone, insieme al lavoro di squadra di altri professionisti, persegue un progetto professionale di eccellenza nel diritto del Lavoro, Sicurezza Lavoro, Relazioni Sindacali, Gestione Personale, Diritto Vitivinicolo, consulente legale di importanti Aziende di rilevanza Nazionale che, grazie alla continua attenzione al dettaglio ed alle esigenze peculiari di ogni cliente, nel corso degli anni è divenuto – nel settore di riferimento – tra i più apprezzati a livello nazionale.

Con sedi in Napoli ed Avellino, oltre che domiciliazioni in tutta Italia, in particolare Roma, Milano, Venezia, Torino, Catania, Milazzo, lo Studio conta attualmente circa 15 professionisti tra soci, partners, collaboratori e consulenti e si avvale del sostegno di una rete di qualificati corrispondenti presenti sull’intero territorio italiano.



Il “nostro” Massimo, forte delle competenze acquisite nello Studio Legale di famiglia, si occupa di best practice di aziende della greeneconomy ed è co-autore e co-fondatore di Kairòs TV , testata giornalistiche registrata a pubblicazione quotidiana.

Felicitazioni, dunque, Avvocato, per un compleanno spumeggiante di pregiate bollicine e, soprattutto, ricco di sorrisi e di dolcezza!

In questo mondo assetato di vita e di speranza, il Direttore, Avv. Felice Siniscalchi, il Capo Redattore, Avv. Carmen Guerriero e l’intero staff REDAZIONALE Le augura sentitamente tutto il bene che il suo cuore possa desiderare!

“Che il sole risplenda luminoso sul tuo viso e il vento del destino ti porti sempre più in alto, fino a danzare con le stelle !

adsense – Responsive – Post Articolo