Auguri Massimo Antonino Cascone, ce l’hai fatta!

a cura di Carmen Guerriero

Un altro tassello professionale si aggiunge oggi alla vita di Massimo Antonino Cascone, da tempo brillante collaboratore del nostro quotidiano.

Stamattina il “nostro” Massimo ha ricevuto la sospirata tessera di giornalista pubblicista, consegnata da Ottavio Lucarelli e Mimmo Falco, rispettivamente, Presidente e Vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania.

Un traguardo importante che arriva a poco più di un anno dalla Laurea in Giurisprudenza presso l’Ateneo Federico II di Napoli, necessaria base culturale per chiunque ambisca ad entrare, come in questo caso, nel mondo giornalistico.

La consegna del tesserino di oggi mi riporta indietro nel tempo, a quasi trent’anni fa, quando giovanissima e forte solo di belle speranze e della mia determinazione, decisi che volevo essere Giornalista. Impresa più ardua per me, che non ero figlia né di Giornalista né di Avvocato, ma che mi rende fiera di aver conquistato questi traguardi con le sole mie forze!

Fa davvero tristezza constatare quanta indigenza cognitiva straripi quotidianamente dai, marcando il falso messaggio che la comunicazione possa essere disinvolta ed alla portata davvero di chiunque, indipendentemente da cultura e preparazione, fondamentali baluardi di una comunicazione giusta, corretta e dignitosa.

Scrivere è un atto di responsabilità, prima ancora che di passione! E, di inclinazione, come quella naturale che ha Massimo, che oltre di cultura, è dotato di spirito critico, stile asciutto e conciso, interesse per questioni politiche oltre che ambientali, come i cambiamenti climatici, innovazione, energia, mobilità sostenibile: quello che, in gergo tecnico, si definisce “practicing environmental Journalist“, termine di lingua inglese che definisce l’indirizzo verso tematiche legate alla natura.

Massimo ama raccontare le best practice di aziende della greeneconomy, forte anche delle preziose competenze professionali acquisite dal papà, Avv. Alfredo, nello Studio Legale Cascone, da decenni punto di riferimento nazionale per questioni di Diritto del Lavoro, Sicurezza Lavoro, Relazioni Sindacali, Gestione Personale e Diritto Vitivinicolo.

Oltre che nostro collaboratore, Massimo è freelance presso altre testate giornalistiche registrate a pubblicazione quotidiana, oltre che co-autore e co-fondatore di Kairòs TV, canale di inchieste, di approfondimento storico, geo-politico, filosofico e sociale e Come Don Chisciotte.

Il Direttore Avv. Felice Sinischalchi, io e tutta la Redazione con orgoglio esprimiamo a Massimo fervidi auguri per un futuro luminoso, ricco di soddisfazioni e di successi ! Ad Maiora, semper!

