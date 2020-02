AVELLA. Caterina Napolitano, 100 anni e non dismostrarli. Il paese festeggia un’altra centenaria. Video e Foto

E’ la seconda centenaria che dall’inizio dell’anno ad Avella festeggia il secolo di vita. Dopo la centenaria Filomena Guerriero è la signora Caterina Napolitano, sempre del quartiere avellano “Cortabucci”, che festeggia un traguardo importante: 100 anni. Questa mattina come di consuetudine il sindaco di Avella, Domenico Biancardi, accompagnato dall’assessore Agostino Vitale e dai dipendenti Giuseppe Canonico e Pellegrino Napolitano hanno consegnato alla neo centenaria, nata il 7 febbraio 1920 una targa ricordo e la tradizionale torta. Festa grande a casa Napolitano con i tanti parenti e amici presenti che hanno brindato al lieto evento. Ecco in allegato il nostro servizio. Clicca per guardare il video

