Contrada in festa per Zia Maria. La nonna d’ Irpina compie proprio oggi 101 anni, per la gioia della sua famiglia, di un’ intera comunità e del Sindaco De Santis che con queste belle parole gli ha voluto esprimere i più sinceri auguroni ” A Contrada si vive a lungo!

Auguri Zia Maria per almeno altri 101 anni.

Grande festa con la partecipazione straordinaria del maestro Agostino Penna.” Da. Bio

