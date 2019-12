MOSCHIANO. Famiglie sfollate e rischio frane ancora presente. Le interviste VIDEO e Foto

Sono diverse le famiglie che a Moschiano ieri sono state sfollate a causa della frana che si è verificata più a monte e che ha messo a rischio diverse famiglie che abitano a ridosso del canale invaso da detriti e fango. Noi siamo stati li con le nostre telecamere per vedere da vicino lo stato dei fatti, la situazione è ancora in piena emergenza per il protrarsi dell’allerta Meteo fino a domani, ecco in allegato le interviste al sindaco Rosario Addeo e all’assessore Mazzocca, al presidente del Parco del Partenio Francesco Iovino, alla dirigente della Regione Campania Ing. Roberta Santaniello e agli sfollati.





