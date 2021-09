Mugnano – Auguri a Santo e Rossella Napolitano per la prima Comunione

“Un figlio ti riempie la vita! Da piccolo lo guardi per ore e noti i più piccoli cambiamenti, con la crescita lo vedi formarsi nello spirito e nella mente. Per quanto grande possa essere, un figlio per un genitore sarà sempre piccolo e sarà sempre accudito in maniera impeccabile. Cosa non si farebbe per un figlio! E noi per voi, cari Santo e Rossella smuoveremmo mari e monti. Vi abbiamo desiderato tanto e il vostro arrivo è stato per noi il dono più grande che Dio potesse farci! Noi saremo sempre al vostro fianco per supportarvi, per sostenervi. Oggi ricevete la Prima Comunione e siamo sicuri che il Signore vi proteggerà sempre! Siate felici tesorini nostri e fate che ogni giorno sia speciale. Auguroni da mamma e papà “. Oggi ricevono la Prima Comunione due dolcissimi e straordinari bambini, Santo e Rossella Napolitano, a loro vanno gli auguri da parte dei genitori. La redazione di Bassa Irpinia si associa.

