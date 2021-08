Nozze d’Oro: Di Teo Riccardo e Pizza Maria

I coniugi Di Teo Riccardo di anni 75 e Pizza Maria di anni 71 e residente a Cicciano, hanno festeggiato in data 22 Agosto 2021, il 50° Anniversario di Matrimonio, circondati dall’affetto e amore dei loro parenti e tre figli: Rachele,Nicola e Gianni. La vita ha regalato agli sposi il beneficio di riassaporarel’emozione di mezzo secolo fa quando l’amore li ha uniti per sempre. Ora possono evidenziare, con orgoglio alle nuove generazioni i valori e la testimonianza di una famiglia unita e sincera nel rispetto della fedeltà e della lealtà. Il magico evento è stato vissuto pregevolmente dai festeggiati con una fastosa cerimonia conviviale presso l’agriturismo ”La Reginella” – Via Caserta Cicciano. Auguriamo agli sposi una vita ancora duratura nel connubio di amore, salute e serenità familiare. (Pasquale Iannucci)

