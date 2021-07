TUFINO. Comunità in festa per i 100 anni di nonna Filomena Prevete

Festeggia oggi i suoi primi 100 anni la signora Filomena Prevete da Tufino. ecco gli auguri speciali riservati a Lei dalla Comunità Parrocchiale del piccolo centro del nolano.

“La nostra Comunità Parrocchiale oggi è in festa per i 100 anni della Sig. ra Filomena Prevete. Vogliamo rendere grazie al Signore per questo bellissimo dono. Gli anziani sono le radici della nostra Comunità, senza di loro non possiamo progettare il futuro! La Sig. ra Filomena ha sicuramente un segreto da rivelarci per vivere bene il tempo che Dio ci dona su questa terra: la preghiera! È una donna impastata di preghiera, ancora oggi le sue mani piccole e ruvide sgranano di continuo la corona del S. Rosario, “catena dolce che ci rannoda a Dio”. Affidiamo la nostra “centenaria” alla materna intercessione di Maria e alla fraterna preghiera del nostro patrono, S. Bartolomeo Apostolo. Ad maiorem Dei gloriam! Auguri Filomena, buon compleanno!”

Don Angelo Schettino e la Comunità Parrocchiale di Tufino (NA)

