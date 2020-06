Per i 54 anni di sacerdozio e guida tutt’oggi preziosissima della parrocchia San Felice in Pincis di Pomigliano. Dedito il suo legame per la causa dei più deboli, immigrati e lavoratori in difficoltà. È stato ed é tutt’oggi al fianco degli operai FCA di Pomigliano spesso minacciati da licenziamenti e precarietà. Sacerdote originario di Visciano la cui comunità esprime AUGURI e riconoscenza.

adsense – Responsive – Post Articolo