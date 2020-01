A fuoco Tir sull’A16, distrutto carico di ortaggi

I Vigili del Fuoco di Avellino, subito dopo le ore 06’00 di oggi 30 gennaio, sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, al Km. 101, nel territorio del comune di Vallata, in direzione Canosa, per un incendio che ha interessato un autocarro che trasportava ortofrutta. La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato sul posto le squadre dei distaccamenti di Grottaminarda e Bisaccia, le quali hanno trovato il pesante automezzo proveniente dal Napoletano e diretto a Cerignola, avvolto dalle fiamme. Le stesse sono state spente e messo in sicurezza il veicolo. Per il conducente, oltre un comprensibile spavento, nessuna conseguenza. Rallentamenti del traffico si sono registrati durante le operazioni di spegnimento.

